Металлургия, машиностроение, пищевка: эксперты рассказали о лидерах экономики Челябинска

Экономисты выяснили, компании каких отраслей заработали в Челябинске больше остальных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», безоговорочными лидерами по прибыли среди челябинских компаний стали представители металлургической отрасли. К такому выводу пришли авторы telegram-канала «So investник Большой Урал», оценив соответствующую статистику по итогам 2019 года.

«По данным Контур.Фокус мы отобрали зарегистрированные в Челябинске компании разных отраслей и выделили те из них, чья прошлогодняя выручка превысила 1 миллиард рублей. Таких предприятий в городе 228. Далее, опираясь на основной вид деятельности, мы сгруппировали их в отраслевые группы и рассчитали сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) для каждой», – рассказали авторы канала.

В итоге, 1-е место по объему прибыли в прошлом году заняла ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК), принадлежащая семьям Александра Аристова и Юрия Антипова. Ее прибыль сформировали доходы от владения акциями и долями ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов», Агрофирмы «Ариант», АО «Агрофирма Южная» (Краснодарский край) и ряда других компаний. Всего за год бизнесмены, оформившие в августе этого года раздел активов, заработали 28 миллиардов рублей. Это даже больше, чем все компании лидирующей в Челябинске отрасли.

Что касается первой двадцатки сфер деятельности, то возглавляет ее вполне предсказуемо металлургия с прибылью в 20 миллиардов рублей. «Это значительно больше, чем заработали в сумме все остальные прибыльные компании с оборотом от миллиарда рублей. Не новость, но тем не менее: Челябинск остается городом металлургов», – отмечает «So investник».

Традиционно второй по удельному весу отраслью в Челябинске считалось машиностроение. И хотя по итогам прошлого года крупнейшие машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия показали сальдированную прибыль всего в 1,4 миллиарда, зато суммарная прибыль прибыльных крупных компаний этого сектора составила 5,7 миллиарда. Поэтому эксперты склонны считать, что машиностроение остается для Челябинска отраслью номер два.

Следующая сфера в ряду самых зарабатывающих – пищевая. «Хлеб, молоко, мука и крупы, кондитерские изделия, напитки, полуфабрикаты. 10 компаний с миллиардными оборотами, все прибыльные, общая сумма прибыли – 2,8 миллиарда рублей. При этом в Челябинске до сих пор не выпускают технологов пищевого производства», – констатируют авторы канала.

Далее в списке – производство стройматериалов и конструкций. 7 крупнейших предприятий, все прибыльные, сумма прибыли – 2,5 миллиарда рублей. Замыкает первую пятерку большой перечень компаний оптовой непродовольственной торговли с общей прибылью в 1,5 миллиарда рублей.

На шестом месте располагается химическое производство. Впрочем, здесь все 1,2 миллиарда рублей прибыли приходится на «Мечел-Кокс», который условно тоже можно отнести к металлургии.

16 крупнейших строительных фирм дали в сумме 1 миллиард прибыли. Правда, прибыль этой отрасли формирует не только и не столько строительство, сколько девелопмент и владение. Поэтому эксперты отнесли сюда же сферу «Управление недвижимостью», получив в итоге без малого 1,9 миллиарда рублей.

«На общем фоне отлично смотрится финансовый результат лизинговых компаний (деятельность по финансовой аренде): 6 компаний, из которых только одна получила убыток, общее сальдо прибылей отрасли – 0,8 миллиарда рублей – больше, чем идущая следом оптовая торговля продовольствием, табаком и напитками. Это очень примечательный факт», – отмечают экономисты.

Среди оставшихся секторов 20-ки авторы канала выделили перевозку воздушным транспортом: аэропорт «Челябинск» заработал в прошлом году полмиллиарда прибыли. Еще один интересный результате – 0,4 миллиарда рублей прибыли «Фианит-ломбарда». Это больше, чем заработали все крупнейшие автодилеры, вместе взятые.

Замыкают список из 20 самых прибыльных отраслей Челябинска деятельность турагентств и медицина.

«Челябинск – город индустриальный, и основу его индустрии составляют производства с высокой степенью автоматизации и низкой потребностью в труде. Конфликты между крупным бизнесом и горожанами неизбежны без масштабных благотворительных программ», – предупреждают эксперты в заключение.

Что касается активно рекламируемого в последние годы некоторыми бизнесменами и экономистами сервисного сектора, то в Челябинске он по-прежнему несопоставимо мал в сравнении с промышленным. Но этот сектор есть, даже если рассматривать только крупные компании, отмечают эксперты. Представляют они такие отрасли, как финансовые услуги, транспорт, медицина и туризм.

Челябинск, Виктор Елисеев

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