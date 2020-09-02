У главы граничащего с Челябинском района подтвердился COVID-19

Глава Сосновского района Евгений Ваганов заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евгений Ваганов, глава Сосновского района, граничащего с Челябинском, ушел на больничный из-за обнаруженной у него ковидной пневмонии. При этом администрация района продолжает работать.

Известно, что чувствует себя чиновник нормально, симптомов заболевания у него почти нет. Ваганов ждет лишь результатов новых анализов, так как для выписки необходимо получить два отрицательных теста.

На самоизоляцию направлены только лица из ближайшего окружения главы района. Чиновник уверяет, что большинство его подчиненных не могло заразиться от него, так как не бывали в кабинете без маски. Симптомов болезни также ни у кого нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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