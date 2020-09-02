Южноуралец, многократно насиловавший маленького сына, пытался выйти на свободу

В Челябинской области педофил, насиловавший маленького сына, пытался оспорить судебный приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство отстояло законность приговора за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В феврале нынешнего года Еманжелинский городской суд приговорил 48-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Суд установил, что в 2009-2010 годах южноуралец неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына.

Кроме того, он осужден за неоднократные развратные действия, совершенные в отношении второго малолетнего сына и двоих несовершеннолетних в марте и сентябре 2010 года, а также в мае 2015 года.

В ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения еманжелинец вину не признал, заявив, что дети его оговорили. В апелляционных жалобах просил приговор отменить и его оправдать.

Однако апелляционная инстанция Челябинского областного приговор в части квалификации и наказания оставила без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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