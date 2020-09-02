В Челябинской области начальник отделения почты за полгода присвоила почти 800 тысяч рублей

В Аше бывший начальник почтового отделения предстанет перед судом за хищение вверенного имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи города Сим. Она обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, с января по июнь 2020 года присвоила себе более 256 тысяч рублей, предназначенных на выплату пенсий, внося в отчеты заведомо ложные сведения.

Кроме того, похищала деньги, полученные от продажи товаров, а также от предоставления финансовых и почтовых услуг, присвоив таким образом более 520 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела АО «Почта России» заявлено исковое заявление о взыскании причиненного материального ущерба на сумму свыше 777 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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