В Златоусте бухгалтер техникума увел из кассы заведения полмиллиона рублей

В Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении бухгалтера техникума, укравшего у учреждения почти полмиллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум», обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
По версии следствия мужчина, работая бухгалтером, с июля 2017 по март 2020 года похищал средства, принадлежащие образовательному учреждению. Пользуясь доверием руководителя и главного бухгалтера техникума, сотрудник вносил изменения в ранее утвержденные ими банковские реестры на перечисление заработной платы.
За три года он присвоил около 465 тысяч рублей.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, частично возместил причиненный преступлением ущерб.
Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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