В Верхнем Уфалее у директора школы подозрение на COVID-19

Директор одной из школ Верхнего Уфалея ушла на больничный с подозрением на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 сентября, Верхний Уфалей поразила новость о том, что у директора школы №1 подозрение на коронавирус. Об этом сообщили в группе «Новости Верхнего Уфалея» в социальных сетях.

«В связи с тем, что в преддверии нового учебного года руководитель образовательной организации много общалась с педагогами, может быть сорван образовательный процесс – переживают уфалейцы, чьи дети учатся в первой школе», – пишут авторы сообщества. При этом, по данным начальника городского управления образования Ларисы Репеты, 1 сентября в учебном заведении прошли линейки, все учащиеся приступили к образовательному процессу.

Срыва образовательного процесса нет, уверяет чиновница. В школе проведена дезинфекция, приняты все меры безопасности.

Все учителя сдали анализы на covid-19, результаты у всех работающих на данный момент педагогов отрицательные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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