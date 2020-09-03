В челябинской школе наплевали на рекомендации Роспотребнадзора

В одной из школ Челябинска отказались закреплять за учащимися отдельные кабинеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родителей учеников школы №155, расположенной в Тракторозаводском районе Челябинска, возмутил отказ руководства образовательной организации следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

Напомним, накануне Дня знаний надзорное ведомство еще раз распространило рекомендации, которым должны следовать учебные заведения с целью профилактики распространения COVID-19. Среди прочего, школам советовали закрепить за каждым классом отдельный кабинет, где проводить все занятия, за исключением требующих использования специального оборудования. Эта же рекомендация содержится и в совместном приказе региональных минобрнауки и минздрава.

Но в школе №155 решили не менять привычный ход вещей. «Начался учебный год, со всех каналов говорят о том, что каждый класс будет заниматься в своем кабинете, а у нас в школе начхали на все рекомендации Роспотребнадзора, – цитирует 74.ru мать одного из школьников. – В школе говорят, что не хватает кабинетов, но у нас во вторую смену учатся только 6-е и 7-е параллели, это максимум 14 классов. Школа трехэтажная, на каждом этаже кабинетов по 20, и они говорят, что нет кабинетов, чтобы рассадить детей? У нас математика в одном кабинете, русский – в другом, как в прошлом году».

В комитете по делам образования Челябинска уже в курсе ситуации. Чиновники заявляют, что уже провели разъяснительную работу с директором школы, и сейчас учебное заведение приводит организацию процесса в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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