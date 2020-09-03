Смертность среди зараженных коронавирусом на Южном Урале превысила 2,6%

В Челябинской области за сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 14 тысяч 626 инфицированных, 382 из них умерли (сегодня региональный минздрав сообщил о смерти еще 4 человек). Таким образом, смертность среди зараженных превысила 2,6%. 10 дней назад этот показатель составлял 2,47%, а в конце июля – 2,1%.

Если говорить о смертности непосредственно от коронавируса (108 человек), то на сегодняшний день она равна 0,74%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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