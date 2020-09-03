Аферист из колонии Копейска выманил по телефону у своих жертв почти миллион рублей

Заключенный копейской колонии предстанет перед судом за хищение свыше 940 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Читинской области, обвиняемого в покушении на мошенничество, а также в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии, звонил наугад на номера стационарных телефонов, расположенных в Челябинской области и Хабаровском крае. Дозвонившись, он представлялся собеседникам их родственником, рассказывал, что якобы стал виновником ДТП или о какой-то другой сложной ситуации. После этого он говорил, что проблему можно решить, перечислив определенную сумму на мобильные счета либо счета банковских карт.

Таким способом заключенный получил около 940 тысяч рублей от 17 человек. Мошенник рассчитывал выманить у своих потенциальных жертв еще свыше 1,5 миллиона рублей, но те почувствовали неладное и обратились в полицию. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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