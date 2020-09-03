Суд отказался освободить экс-мэра Миасса раньше срока

Экс-мэру Миасса придется «досидеть» в колонии до конца срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника осужденного Геннадия Васькова и оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска от 8 июля 2020 года, отказавшего в удовлетворении ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания.

Напомним, Васьков осужден приговором Миасского городского суда Челябинской области 29 ноября 2019 года за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и покушение на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, градоначальник в 2017 году решил посодействовать группе мошенников, в которую входили руководитель отдела дошкольного образования МКУ «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

Васьков подписал разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию, зная, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. После чего одобрил приобретение здания по завышенной цене в качестве помещения для филиала детского сада «Умка». За это он просил у подельников 1 миллион рублей.

В результате при продаже здания были похищены 24 млн рублей. Средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы мэру после перечисления средств по контракту, однако другие участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 4 марта 2020 года Васькову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, ходатайство об условно-досрочном освобождении Васькова удовлетворить.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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