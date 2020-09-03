Забота Текслера: чиновники почти год рассматривают поручения по спасению озера Тургояк

В Челябинской области презентовали новый курорт: во время предвыборного визита губернатора Алексея Текслера в Миасс ему представили термальный комплекс «Крутой берег».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс будут сроить на берегу уникального озера Тургояк. В рамках проекта собираются возвести три бассейна, комплекс бань, кафе и ресторан. Предполагается, что курорт сможет обслуживать до 150 тысяч посетителей в год, что практически равно населению Миасса.

Глава региона счел проект перспективным. Социальные и экологические аспекты сегодня не обсуждались. Между тем, они довольно интересны.

Во-первых, комплекс будут возводить на территории детского санатория-профилактория «Космос». Это учреждение было открыто в 80-годах ХХ века для оздоровления и лечения детей с серьезными патологиями дыхания и опорно-двигательного аппарата. В 2013 году владелец санатория – ГРЦ имени Макеева – решил избавиться от непрофильного актива и выставил на продажу имущество (6 капитальных зданий, хозяйственные объекты, лечебное оборудование), а также право долгосрочной аренды на земельный участок площадью около 42 тысяч квадратных метров.

Коллектив санатория обращался во всевозможные инстанции – от администрации города до руководства «Роскосмоса» – с просьбой сохранить детский комплекс, но безрезультатно.

Аукцион объявили летом 2017 года, и комплекс ушел по минимальной цене (51 млн 687 тысяч рублей) единственному заявившемуся участнику – ООО «Крутой берег», созданному буквально накануне торгов и аффилированному крупной миасской компании ЗАО «Ламинарные системы» и ее владельцу Денису Букрееву.

Отметим, что ежегодно «Космос» принимал до 3 тысяч детей. Теперь на той же площади собираются размещать в 50 раз больше человек. А это неминуемо повлечет увеличение антропогенной нагрузки на озеро Тургояк, даже если термальный комплекс будет оборудован в строгом соответствии с современными санитарными и экологическими требованиями.

Между тем, озеро и так деградирует под натиском человека. Об это проблеме заговорили еще 10 лет назад: уже тогда отмечалось, что рекреационная нагрузка на особо охраняемую территорию Южного Урала и уникальный памятник природы превышает положенную в несколько сот раз. По словам специалистов, для самоочищения водоема от человеческих загрязнений на одного отдыхающего необходимо порядка 200 метров водной глади. Но еще в 2013 году только из расчета посетителей городского пляжа (до 12 тысяч человек в день) на одного отдыхающего приходилось всего 2,2 метра водной поверхности.

А помимо официального городско пляжа есть масса других, в том числе знаменитая Пугачевская поляна, где всегда масса народу. Кроме того, вокруг озера расположено более 400 баз отдыха.

В 2017 году на Тургояке отдохнуло более 470 тысяч человек, в 2018 году – около миллиона туристов, в 2019 – более миллиона, а в текущем году число отдыхающих значительно возросло.

В 2015 году региональные власти обещали рассчитать антропогенную нагрузку на озеро Тургояк. «Результатом этой работы станут единые правила размещения рекреационных и жилых объектов на прилегающей к озеру территории, а также будут даны рекомендации по мерам, направленным на компенсацию избыточной нагрузки тем участкам, где она уже сформировалась», – обещала тогда министр экологии Ирина Гладкова. С тех пор об этом ничего не слышно.

Говоря сегодня о «мощном туристическом потенциале» нового объекта губернатор Текслер об антропологической нагрузке на озеро тоже не вспомнил.

Напомним, в октябре 2019 года глава региона даже проводил совещание по проблеме озера Тургояк. Тогда прозвучало много громких заявлений из серии «Не позволим, не дадим». И были даны поручения провести инвентаризацию всех объектов на берегу Тургояка с «четким ответом о законности» и создать природный парк «Тургояк» с заповедными неприкосновенными территориями и рекреационными зонами. Проект планировали реализовать в 2020 году. Уже сентябрь. Оба поручения все еще в стадии «рассмотрения». По крайней мере, так заместитель министра экологии региона Виталий Безруков заявлял в конце июля. В августе тема не поднималась.

Миасс, Ольга Арсентьева

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