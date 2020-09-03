В Челябинской области соцработники пожаловались на падение зарплаты

В одном из муниципалитетов Южного Урала соцработники пожаловались на снижение заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карталинском комплексном центре социального обслуживания с марта нынешнего года зарплаты соцработников планомерно снижаются. Об этом жительница района написала сообщила на официальной странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера в комментарии под одним из постов.

«При 22 тысячах рублей заработной платы в Свердловской области, в данном учреждении люди получают меньше минимальной оплаты труда, – рассказала женщина. – При этом руководитель КЦСО Наталья Анатольевна Шалашова пригрозила и дальнейшим снижением окладов, ссылаясь на ваши распоряжения по экономии и урезании средств. Сотрудники находятся в сложной ситуации, когда за работу даже с такой заработной платой приходится держаться обеими руками (в деревнях найти работу сложно), а следовательно, жаловаться нельзя: есть прецеденты увольнения руководством недовольных сотрудников. К тому же все жалобы на руководство КЦСО удивительным образом оказываются спущены тому же руководству для расправы над неугодными сотрудниками».

Между тем, как оказалось, у регионального минсоца были совсем другие данные по ситуации с оплатой труда в центре. «По данным министерства социальных отношений, размер среднемесячной заработной платы социальных работников вашего учреждения с января по июль 2020 года не уменьшился, а увеличился на 6,6 % и составил 35 015,69 рублей. Размер среднемесячной заработной платы прочего персонала учреждения в июне 2020 года составил 21 365,36 рублей», – ответили женщине представители ведомства.

Чиновники сообщили, что в адрес руководителя учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского района министерство направило письмо о необходимости сохранения уровня заработной платы работников. «Позиция министерства – никакое сокращение фонда оплаты труда недопустимо», – подчеркнули представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.20

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