Челябинцы увидят плакаты эпохи «великого кормчего»

Плакаты времен Мао Цзэдуна покажут в Челябинском музее изобразительных искусств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, 1 октября в картинной галерее Музея изобразительных искусств откроется выставка «Когда Восток алел». Пришедшие смогут увидеть 50 произведений агитационного искусства Китая, изданных в Пекине и Шанхае в 1950-х годах. Выставка готовится в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Агитационный плакат – явление особого рода, очень востребованное на протяжении всего XX века. Сила его – в яркой образности, идеологической точности и простоте. В Китае агитплакат появился путем трансформации традиционного китайского лубка (народной картины) в инструмент политический пропаганды, став одним из ключевых средств агитации во время «культурной революции» Мао Цзэдуна», – отметили представители правительства.

Строительство заводов и электростанций, всеобщее образование, физкультура и спорт, борьба за мир, защита от внешних врагов – немногословные плакаты и лубки ярко заявили о себе в период образования Китайской народной республики, помогая созидать новое государство. На этих листах, как правило, идет повествовательный изобразительный рассказ о каком-нибудь событии, со множеством точных деталей. Впоследствии большинство произведений агитационного искусства было уничтожено.

Выставка достойна внимания зрителей и потому, что представленные плакаты создавались в период короткой дружбы между Китайской народной республикой и Советским Союзом. Это время разностороннего взаимодействия в политике, экономике, культуре, и, в частности, в изобразительном искусстве.

Челябинский музей изобразительных искусств хранит более 100 произведений агитационного искусства Китая 1950-х годов. Специально для выставки организаторы отобрали самые редкие и яркие. На время работы экспозиции запланирован ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания к культуре и истории Китайской народной республики, к истории взаимодействия с Россией, а также к агитационному плакату как явлению в искусстве и культуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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