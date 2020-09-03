В Магнитогорске магазин накажут за пропаганду алкоголя

Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе продавца алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, дело возбуждено по факту размещения рекламы продавца алкогольной продукции в Магнитогорске. Реклама магазина «Мой толстый друг» содержит следующие сведения: «Кто пиво пьет, тот 100 лет живет».

«Информация, содержащаяся на входной группе магазина с коммерческим обозначением «Мой толстый друг» в совокупности с текстом: «Кто пиво пьет, сто лет живет», «Мой толстый друг качественное разливное пиво холодный квас и лимонад огромное количество закусок», является рекламой, – уточнили в надзорном ведомстве. – Данные сведения адресованы неопределенному кругу лиц и направлены на формирование и поддержание интереса к объекту рекламирования – продавцу алкогольной продукции и реализуемому им пиву».

При этом реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека, – напоминают антимонопольщики. В то время как слоган «Кто пиво пьет, сто лет живет» направлен на формирование восприятия о безвредности и полезности алкогольной продукции для здоровья человека, а также влияет или может повлиять на мотивацию потребителя при выборе товара.

Дело возбуждено в отношении рекламораспространителя ООО «Ресторан-Сервис».

Челябинск, Виктор Елисеев

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