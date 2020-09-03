Южноуралец предстанет перед судом за пляски на закрытом переезде

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о разгроме железнодорожного переезда и драке с полицейским.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно материалам уголовного дела, днем 22 июня этого года южноуралец вместе с супругой подъехали на личном автомобиле к регулируемому железнодорожному переезду на участке перегона «Станция Карталы-2 – станция Начальное» в то время, когда он был закрыт специальной подъемной плитой заградительного устройства из-за приближения поезда.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не захотел ждать открытия переезда, а решил «устранить препятствие». Выйдя из машины, дебошир начал прыгать по подъемной плите и сломал шлагбаум.

Для усмирения южноуральца прибыли сотрудники транспортной полиции. Но когда полицейские пытались оттащить мужчину от шлагбаума, тот схватил одного из них за предплечье, оттолкнул его и попытался несколько раз ударить стража порядка кулаком в лицо. В итоге у полицейского образовалось множество синяков.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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