В Челябинске объявлены НМУ, горожане жалуются на неприятный запах

В Челябинске объявлены НМУ 1 степени.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометеоцентре, с 19 часов 3 сентября до 19 часов 4 сентября на территории Челябинска, Сатки, Златоуста и Коркино в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Жители Челябинска жалуются, что сильный неприятный запах ощущается уже сейчас. В городе дует слабый северный ветер – его скорость не превышает 2 метров в секунду.

Челябинск, Павел Зварзин

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