В Челябинске во время игры умер хоккеист

В Челябинске в ледовом дворце «Уральская молния» умер хоккеист.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 3 сентября на арене дворца шла любительская игра. Внезапно один из игроков упал и потерял сознание. По данным городского управления здравоохранения, реаниматологи «скорой» прибыли на вызов через 11 минут, все это время привести мужчину в себя пытался фельдшер медпункта дворца.
В целом, реанимационные мероприятия длились около 45 минут, но 55-летний мужчина умер.
Челябинск, Павел Зварзин
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