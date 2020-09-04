«Трупы животных, мусор и грязь»: река Урал в Челябинской области превращается в сточную канаву

Общественники просят прокуратуру Челябинской области провести проверку по факту загрязнения реки Урал в Агаповском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты общественной организации направили в прокуратуру региона, а также в Росприроднадзор и Роспотребнадзор обращения по проблемам Агаповского района.

Общественники просят ведомства провести проверку по фактам несанкционированных свалок в селе Агаповка и загрязнения канализационными стоками и мусором реки Урал вблизи поселка Наровчатка.

В ручей в Наровчатке стекают канализационные стоки со всех домов. Поскольку долгое время проблемой никто не занимается, сейчас он превратился в рассадник антисанитарии: в воде плавают трупы животных, мусор и грязь, рассказывают эксперты.

Все это течет в реку Урал, чьи воды используются для питьевых нужд жителей многих близлежащих поселков и городов. В поселке, по словам южноуральцев, стоит невыносимый запах. В соседнем селе Агаповка ситуация обстоит не лучше: здесь разрастаются несанкционированные свалки, мусором завалено русло местной реки.

«Примечательно, что, по данным граждан, с них продолжают взимать плату за откачку сточных вод, то есть за услугу, которая по факту не оказывается в должной мере. Мы просим прокуратуру и представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора отреагировать, провести проверку и принять меры воздействия к руководству Агаповского района, которое, очевидно, бездействует», – заявил представитель общественной организации.

Общественники настаивают на наказании для главы района, который, по их словам, долгое время игнорирует жалобы жителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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