В Магнитогорске появился спорткомплекс для вейкбординга

В спортклубе ММК открылся новый спортивный комплекс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на базе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» открылся комплекс для вейкбординга – набирающего популярность вида активного отдыха на воде, сочетающего в себе элементы воднолыжного слалома и акробатики.

Механизированная канатно-буксировочная установка для кабельного (без катера) вейкбординга появилась прямо в черте города, неподалеку от центрального пляжа.

Развитие акватории реки Урал – тема, которой в последнее время уделял много внимания генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Совсем недавно на базе клуба «Металлург-Магнитогорск» состоялось второе рождение секции парусного спорта. Теперь возможностей необычно провести время на воде стало еще больше.

Считается, что вейкбординг придумали ленивые серфингисты, которые использовали в качестве буксира катер. Еще в середине 1980-х американец Тони Финн для удобства закрепил ноги на доске при помощи ремней – чтобы обеспечить возможность использования волны в качестве трамплина во время совершения разнообразных трюков и прыжков. Свое изобретение Финн назвал скарфер, позже его усовершенствовали – так и появился вейкборд.

По словам старшего менеджера группы социальных программ ПАО «ММК» Федора Наследова, вейкбординг – очень красивый вид спорта, ставший откровением для него. «Мы съездили на озеро Чебачье, где находился ближайший комплекс для вейкбординга. Здесь мы постарались его улучшить: высота больше – до 12 метров, также немного больше по протяженности», – рассказал менеджер комбината.

Именно высота, на которой закреплен трос в своей верхней части – ключевой параметр. Руководство ММК решило не экономить и не ограничиваться более скромными вариантами, поскольку знающие люди утверждают: семь, восемь и даже десять метров сужают круг возможностей для вейкбордеров.

Выбранные магнитогорцами 12 метров – топ-уровень, который автоматически ставит новую трассу в ряд лучших в стране. Ее протяженность – около 140 метров, а максимальная скорость движения – до 40 километров в час. Словом, есть все возможности сделать этот вид не просто развлечением, а серьезным спортом.

«Это очень хорошая идея. Мы позанимаемся данным вопросом, и, может быть, в скором времени в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск» появится новое направление – секция вейкбординга», – сообщил старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов.

Потенциальное появление новой секции – отличный способ идти в ногу со временем. А в более далекой перспективе – и замахнуться на медали главных стартов в жизни любого атлета. Ведь некоторое время назад вейкбордеры подали заявку на включение своего вида в программу летних Олимпийских игр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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