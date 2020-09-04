Статистика по коронавирусу в Челябинской области вошла в «режим качелей»

Статистика по коронавирусу в Челябинской области вошла в «режим качелей»: за сутки подтверждены 73 новых случая. 3 сентября сообщалось о 76, 2 сентября – о 73, 1 сентября – о 76, 31 августа – о 73.

Что касается смертности, то региональный минздрав с 27 августа ежедневно сообщает о 4 скончавшихся. В целом, суточная статистика умерших зараженных не меняется уже месяц – с 5 августа. Только 8 августа сообщалось о 2 погибших, 13 августа – о 3, 25-26 августа – о 5, во все остальные дни – по 4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего сначала пандемии в Челябинской области коронавирус выявлен у 14 тысяч 699 человек, 386 из них скончались, непосредственно от COVID-19 – 108.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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