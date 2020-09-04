В Челябинске вынесли приговор экономисту электровозоремонтного завода, сбывавшего хозяевам «левые» детали

В Челябинской области осужден бывший экономист электровозоремонтного завода, обманувший предприятие на 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, бывший экономист Челябинского электровозоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также получении коммерческого подкупа.

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах южноуралец обеспечивал компании, поставлявшей на Челябинский электровозоремонтный завод радиоэлектронные компоненты, победу при проведении конкурсных процедур по выбору поставщика. При этом учредитель коммерческой организации обязался передавать ему с каждой оплаты счетов-фактур завода 12,5% от общей стоимости каждой поставки.

Кроме этого, часть товаров ушлый сотрудник приобретал у различных поставщиков самостоятельно, после чего с сопроводительными документами подрядчика поставлял на завод, при этом завышая стоимость. В результате завод потерял более 1,2 миллиона рублей. Ущерб экс-сотрудник возместил в полном объеме.

С учетом полного признания вины суд приговорил бывшего экономиста электровозоремонтного завода к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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