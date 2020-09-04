ФСБ задержала 13 человек, готовивших теракты в учебных заведениях и местах массового скопления людей

В России задержаны 13 человек, планировавшие нападения на учебные заведения. Об этом заявили в ФСБ РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аресты были проведены сразу в нескольких регионах страны, каких – пока не уточняется. 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Они склоняли интернет-пользователей к массовым убийствам «с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия» в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей и зданиях правоохранительных органов, а также сами планировали подобные преступления.

В ведомстве сообщают, что у задержанных изъяты личные дневники и средства связи, в которых содержатся инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападений на различные объекты. В ходе обысков обнаружены компоненты для изготовления бомб и зажигательных смесей, четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.09.20

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