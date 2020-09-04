В школе Верхнего Уфалея в разгар занятий вспыхнул пожар

В одной из школ Верхнего Уфалея загорелся кабинет психолога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня днем на центральный пункт пожарной связи Каслинского гарнизона поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №2 Верхнего Уфалея.

К месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы по повышенному номеру сложности пожара.

На момент прибытия пожарных из здания школы самостоятельно эвакуировались 343 ребенка и 28 преподавателей. Очаг пожара на площади 20 квадратных метров был обнаружен в кабинете психолога, расположенном на первом этаже. Пожарные в кратчайший срок локализовали и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение на соседние помещения.

В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить короткое замыкание учебного оборудования – интерактивной доски. Сотрудникам государственного пожарного надзора предстоит провести проверку по данному факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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