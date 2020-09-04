В Челябинской области продлен режим повышенной готовности по COVID-19

Режим повышенного готовности в Челябинской области в связи с пандемией COVID-19 продлен до 20 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поскольку практически все введенные в апреле ограничения уже сняты, действующий режим подразумевает сохранение социальной дистанции, ношением маски в помещениях и общественных местах.

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции, – напомнили в пресс-службе регионального правительства. – Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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