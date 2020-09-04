Экс-начальника тюрьмы Верхнеуральска заподозрили в незаконном использовании труда заключенных

В Челябинской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим начальником исправительного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района совместно с УСБ регионального ГУФСИН России провели проверку по факту незаконного привлечения к труду осужденных в ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области.

Установлено, что в июне 2019 года исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения поручил подчиненным сотрудникам направить заключенных колонии-поселения для выполнения работ по разбору здания в поселке Межозерный Верхнеуральского района. При этом трудовые договоры с осужденными заключены не были, вывод осужденных за пределы учреждения произведен незаконно, с нарушением предусмотренной процедуры.

В последующем не менее 10 дней не менее 7 заключенных разбирали здание под контролем одного из сотрудников ГУФСИН.

При этом, трое из осужденных были трудоустроены в исправительном учреждении рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий хозяйственной обслуги учреждения, за июнь 2019 года им начислена и выплачена заработная плата за выполнение этой работы, несмотря то, что они находились в поселке Межозерный и не могли выполнять работу, предусмотренную трудовыми договорами. Четверо осужденных трудоустроены не были.

Материалы прокурорской проверки направлены в Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица. По результатам рассмотрения в отношении бывшего врио начальника ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.20

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности по COVID-19. / В школе Верхнего Уфалея в разгар занятий вспыхнул пожар. / ФСБ задержала 13 человек, готовивших теракты в учебных заведениях и местах массового скопления людей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»