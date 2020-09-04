Воспитанники детского сада в Челябинске слегли с симптомами отравления

Челябинцы рассказали о массовом отравлении в одном из детских садов города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 3 сентября, в старшей группе детского сада №18, расположенного в микрорайоне «Парковый».

По словам родителей воспитанников, симптомы отравления проявились у полутора 15 детей: у них болел живот, наблюдались тошнота и рвота. В итоге из 23 ребят сегодня в детский сад пришли шестеро. Горожане сетуют, что их детей «накормили непонятно чем».

В дошкольном учреждении заверяют, что об отравлении речи не идет. «Причиной рвоты у трех детей стала, скорее всего, ротавирусная инфекция, которая в первой половине дня нашла свое место и каким-то образом распространилась. После сон-часа троих детей вырвало, – цитирует 74.RU заведующую детским садом № 18 Марию Леверенц. – Вечером этого же дня начались карантинные мероприятия в данной группе – прокварцевали все неоднократно, помыли посуду, замочили в деохлор, в группе провели уборку. На следующий день ни в каких других группах повторных случаев не было, то есть это не связано с приготовлением пищи. Те дети, которые выведены со рвотой, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, рвоты нет. Остальные дети, посещающие эту группу, чувствуют себя хорошо».

При этом Роспотребнадзор официально не объявлял карантин в группе, так как никто из родителей воспитанников в медицинское учреждение не обращался, подчеркнула руководитель детского сада. Все мероприятия носят внутренний характер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.20

В Челябинской области режим «черного неба» продлили на все выходные. / Экс-начальника тюрьмы Верхнеуральска заподозрили в незаконном использовании труда заключенных. / В Челябинской области продлен режим повышенной готовности по COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»