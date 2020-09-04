«Плесень, мошки, трупный яд». Южноуральцы записали еще одно обращение к губернатору

Жители Верхнеуральска рассказали главе Южного Урала Алексею Текслеру о жутких условиях, в которых им приходится жить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к губернатору Челябинской области обратились жильцы дома №16 по улице Титова в Верхнеуральске. По словам верхнеуральцев, несмотря на отсутствие долгов за коммуналку обслуживающий их ЖЭК как будто не замечает вороха проблем, с которыми сталкиваются жители дома.

«Безобразие в подвале и на чердаке. Слуховые окна нужно менять, там 11 лет ничего не делают, – цитирует «Знак» авторов обращения. – Трупы голубей по колено. Трупный яд идет в квартиры. Мошки в квартирах. В подвале ржавые трубы, ЖЭК наш ничего не делает. Канализацию неоднократно просили переделать – не делают. В подъездах сыро, на трубах плесень. Хотят мы платим регулярно. В нашем доме нет жильцов, которые не платят».

При этом в подвале застаивается вода, а электрический щиток почти касается пола: поднимись вода еще немного, и короткого замыкания не избежать. А от этого могут пострадать электроприборы. Да что приборы – в городе уже был подобный случай, закончившийся пожаром.

Не лучше дела обстоят и на придомовой территории. Благоустройства просто нет, сетуют верхнеуральцы, за дорогами никто не следит. «Алексей Леонидович, приезжайте к нам, посмотрите на это безобразие!" – приглашают жители губернатора. Но предупреждают сразу: к дому не подойти и не подъехать на машине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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