В суд передали дело челябинки, обматерившей полицейских на автовокзале

Жительница Челябинска предстанет перед судом за публичное оскорбление сотрудников полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

Установлено, что 5 мая нынешнего года около 16:00 женщина и ее гражданский супруг приехали на автовокзал «Центральный» для поездки в Октябрьский район. Однако билеты им продавать отказались, поскольку парочка была явно выпивши. Возмущенная несговорчивостью кассира челябинка обрушилась на нее с нецензурной бранью.

Сотрудникам автовокзала пришлось вызвать полицию. Стражи порядка попытались успокоить разбушевавшуюся горожанку, но та благих намерений полицейских не оценила и обматерила и их.

Вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме.

По результатам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье судебного участка №8 Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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