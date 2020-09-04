В южноуральском ЗАТО зафиксировали вспышку COVID-19 в отделении психиатрии

В психиатрическом отделении больницы Озерска зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее значительный прирост выявленных случаев COVID-19 в четверг, 3 сентября, дали региону результаты анализов, взятых у жителей ЗАТО Озерск. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Не исключено, что это связано со вспышкой инфекции в психиатрическом отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71». Как уточнили в пресс-службе администрации Озерска, по состоянию на вечер 3 сентября в городе коронавирусной инфекцией болели 106 человек.

3 сентября выявлено 18 новых случаев COVID-19: 12 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 – лечатся амбулаторно. «Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением», – сообщили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.20

В суд передали дело челябинки, обматерившей полицейских на автовокзале. / «Плесень, мошки, трупный яд». Южноуральцы записали еще одно обращение к губернатору. / Воспитанники детского сада в Челябинске слегли с симптомами отравления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»