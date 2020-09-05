В Челябинской области за сутки подтверждены почти 80 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе выявлены 14 тысяч 778 инфицированных. 390 из них скончались (сегодня минздрав сообщил о четверых – у них ковид был сопутствующей инфекцией, а официальной причиной смети стали сердечные патологии).

Непосредственно от COVID-19 умерли 108 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.09.20

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