На Южном Урале от COVID-19 скончались 2 человека

В Челябинской области от COVID-19 скончались 2 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфекция стала смертельной для 59-летней женщины и 70-летнего мужчины. Минздрав сообщает еще о двух погибших, но у них официальной причиной смерти стали сердечные патологии, ковид был сопутствующим заболеванием.

За минувшие сутки в регионе подтверждены 73 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии выявлены 14 тысяч 851 инфицированный. 394 из них скончались, непосредственно от COVID-19 – 110 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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