В Челябинской области от коронавируса скончалась 41-летняя врач

В Челябинской области от коронавируса скончалась еще одна врач.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, женщине был 41 год.
В 2001 году она закончила Челябинскую государственную медицинскую академию.
Интернатуру и ординатуру проходила на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии.
В 2019 году ее назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в «Городской больнице №2 Миасса».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 06.09.20
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