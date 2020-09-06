В Челябинской области от коронавируса скончалась 41-летняя врач

В Челябинской области от коронавируса скончалась еще одна врач.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, женщине был 41 год.

В 2001 году она закончила Челябинскую государственную медицинскую академию.

Интернатуру и ординатуру проходила на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии.

В 2019 году ее назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в «Городской больнице №2 Миасса».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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