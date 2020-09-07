Иностранец -рецидивист отправился в колонию за попытку незаконно пробраться в Россию

Мигрант получил два года «строгача» за попытку незаконно пересечь государственную границу в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области, мужчина был выдворен с территории России в прошлом году. Но ради того, чтобы вернуться в страну, сменил паспорт у себя на родине.

В марте 2020 года в Троицком районе пограничники задержали мужчину за незаконное пересечение российско-казахстанской границы в обход установленных пунктов пропуска.

В ходе установления личности нарушителя и его проверки выяснилось, что иностранец с 2004 года неоднократно отбывал наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы строгого режима за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, кражу. После освобождения из мест лишения свободы в декабре 2019 года мигранта выдворили за пределы РФ.

Чтобы обойти запрет на въезд в Россию, мужчина сменил свои паспортные данные. И с новым удостоверением личности в феврале 2020 года пытался пересечь государственную границу, скрывая от сотрудников пограничного управления информацию о действующих в отношении него ограничениях. Получив письменное уведомление о запрете на въезд в РФ, иностранец попытался пересечь границу в обход пункта пропуска в районе одного из населенных пунктов Троицкого района, однако был задержан пограничниками.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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