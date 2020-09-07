В Челябинской области за сутки подтверждено почти семь десятков новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 69 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный минздрав сообщил еще о 3 смертях среди зараженных: все умерли от хронических заболеваний (атеросклеротический кардиосклероз, ХОБЛ, рак).

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 14 тысяч 920 инфицированных, 397 из них скончались. Непосредственно от коронавируса умерли 110 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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