«Фильтры» на входе и три дня на голосование: в мэрии Челябинска рассказали, как будут проходить выборы в Заксобрание

Власти Челябинска заявили о готовности к «растянутому» Единому дне голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», досрочное голосование на выборах в Законодательное собрание Челябинской области стартует в пятницу, 11 сентября. Об этом напомнил председатель избирательной комиссии Челябинска Валерий Смирнов.

«Растянутость» ЕДГ чиновник объяснил необходимостью избежать скопления избирателей с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. При этом проголосовать 11-12 сентября можно будет и на дому.

«На предстоящих выборах образовано 10 избирательных округов, – уточнил Валерий Смирнов. – Практически во всех районах города, за исключением Центрального, образовано несколько округов. Всего будет избрано 20 депутатов законодательного собрания: 10 по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам. По данным на 1 июля 2020 года в Челябинске зарегистрировано 683 тысячи 662 избирателя, что составляет 30% от количества избирателей в Челябинской области».

Участковые избирательные комиссии готовы к началу работы, заверил председатель городского избиркома. Для голосования было образовано 460 избирательных участков.

Каждый из них обеспечен средствами индивидуальной защиты как для членов УИК. Кроме того, будет обеспечено проведение термометрии: если температура у горожанина окажется выше 37 градусов, на территорию участка он допущен не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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