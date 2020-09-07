Собственность мэрии Златоуста на 2 миллиона рублей «выбросили» на городскую свалку

Вольеры для бездомных собак, приобретенных на бюджетные средства, за ненадобностью вывезли на городскую свалку Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальный контракт на изготовление вольеров для пункта временного содержания безнадзорных животных МКУ»Управление жилищно-коммунального хозяйства» Златоуста (МКУ ЗГО «УЖКХ») под руководством Андрея Копорушкина заключило с индивидуальным предпринимателем Софьей Скородумовой. Об этом сообщили местные активисты организации «Гражданский патруль».

Длительное время вольеры стояли на бывшем скотомогильнике, на участке с кадастровым номером 74:250201201:659. Эта территория находится на праве аренды в МУП «Память» и предназначена для захоронения животных. Ранее на ней планировалось построить первый приют для животных в Златоусте, однако инициатива не прошла публичные слушания, и вопрос о размещении там объекта отпал. Вольеры планировали разобрать и вывезти на хранение в МУП «Автохозяйство». Однако эти планы так и не реализовали.

«В итоге имущество, за которое по контракту из бюджета города заплатили 1 743 690 рублей, оказалось на территории городской свалки. Примечательно, что супруг Софьи Скородумовой – кандидат в депутаты Евгений Скородумов в своих агитационных призывах обещает избавить Златоуст от бездомных собак», – отмечают общественники.

«Помогать бездомным собакам в Златоусте – дорогое удовольствие для городской казны, так как реальной помощи нет, вольеры остались неиспользованными, а сейчас и вовсе их оставили на городской свалке, где они быстро придут в негодность. Думаю, что прокуратуре следует проверить, почему городское имущество оказалось в таком неприглядном месте», – прокомментировал представитель общественной организации в Златоусте.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить эффективность использования бюджетных средств администрацией Златоуста по части организации приюта для бездомных собак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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