Скромно и без пенсионеров эстрады: Челябинск начинает отмечать День города

В Челябинске начинаются торжества, приуроченные ко Дню города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году городские власти отошли о трех основных принципов, согласно которым формировалась праздничная афиша в предыдущие годы. Во-первых, главные мероприятия состоятся 12 – 13 сентября, а не в первые выходные месяца (перенос торжеств на более ранний срок объяснялся тем, что во вторые выходные сентября, как правило, идут дожди. Вот и сейчас синоптики прогнозируют на эти дни дождливую погоду).

Во-вторых, значительно сокращено число массовых мероприятий – в плане управления культуры их всего пять: массовые праздники в Саду Победы (12 и 13 сентября), В парке «Металлург» имени Тищенко (12 сентября), в горсаду имени Пушкина (13 сентября) и в парке имени Гагарина (13 сентября).

В-третьих, в этом году власти не стали приглашать вышедших в тираж «звезд российской эстрады»: развлекать горожан будут группа «Ариэль», команда КВН «Уездный город» и рокеры – местные и из Екатеринбурга.

Никаких шествий, большого праздничного концерта и фейерверка, судя по афише, не предусмотрено. Однако в мэроии уточнили, что фейерверк все-таки состоится: 12 сентября в 22:00.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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