Власти Южного Урала выбросят 120 миллионов рублей на имитацию светского лоска

Южноуральские чиновники замахнулись на традиции британских аристократов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший уик-энд в Челябинской области вновь прошли конноспортивные соревнования на кубок губернатора. На сей раз любителей скачек принимал некогда знаменитый Троицкий ипподром.

«Возвращаем старые традиции Челябинской области, – отчитался в своем аккаунте глава Южного Урала Алексей Текслер. – Впервые за несколько лет провели на Троицком ипподроме областные конноспортивные соревнования. Настоящий праздник для жителей и участников, которые приехали со всей области и других регионов».

В общем-то, достаточно рядовое событие пиар-служба губернатора решила представить очередной «вехой» в истории региона. А посему возобновление соревнований регионального уровня, от проведения которых отказались при предыдущем губернаторе за ненадобностью, презентовали в качестве начала возрождения Троицкого ипподрома и коневодства на Южном Урале. «В Троицке ипподром появился в 1901 году. С тех пор город был одним из центров коневодства и конного спорта. Мы приняли решение построить здесь новый ипподром. Будет еще одна точка притяжения в городе, который стремительно меняет свой облик», – заявил Алексей Текслер.

Как уточнили ранее в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, «возрождать традиции конноспортивных соревнований и оказывать поддержку спортивного коневодства в Челябинской области решено после обращения к губернатору Алексею Текслеру владельцев скаковых лошадей из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов области». По поручению главы региона запланировано создание конноспортивного комплекса областного уровня, для этого будет полностью реконструирован Троицкий ипподром: работы запланированы на 2021 год. Обойдется это в 120 миллионов рублей.

Возможно, понимая в какой-то мере, что столь горячее стремление губернатора в угоду нескольким собственникам скаковых лошадей потратить более 100 миллионов рублей из бюджета, и без того испытывающего трудности, в региональном минсельхозе решили придать исторической значимости объекту. «Ипподром в Троицке был построен в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного купцами братьями Яушевыми. С ипподромом связано немало знаменательных событий в истории старинного города: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта. В советские годы на конезаводе при ипподроме была выведена кустанайская порода верховых лошадей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Правда, все ресурсы, посвященные лошадям и коневодству, настаивают: кустанайская порода верховых лошадей выведена в конце XIX – первой половине XX века в Казахстане, на Кустанайском конезаводе (хотя на рубеже этих веков лошади, из которых потом и получилась новая порода, отправлялись и на территорию будущей Челябинской области).

А чтобы уж наверняка огорошить южноуральцев, пресс-служба губернатора рассказала еще и о том, что уже в ближайшие годы местные коневоды представят публике новую породу лошадей. Правда, позднее выяснилось, что перспективы новой породы не столь уж ясны, и сколько времени понадобиться для ее выведения, неизвестно. Да и занята этим одна из коневодческих фирм уже с десяток лет. Так что проблема пережила уже двух, если не трех, губернаторов Челябинской области, и не факт, что будет решена при нынешнем.

Что касается ипподрома и конноспортивных соревнований, то с ними носились еще во времена руководства регионов Петром Суминым. Лошади, казалось, были одной из слабостей «первого народного губернатора». Ассоциировались, правда, все эти состязания отнюдь не со светскими традициями британской аристократии, а со советскими колхозными спартакиадами. Что же до «британской короны», то здесь разве что можно было вспомнить давнее представление о королеве, которая «царствует, но не правит» (многие в Челябинской области столь же неуважительно отзывались в 2000-х о губернаторе).

Зато построенный под эгидой всех этих конноспортивных инициатив центр «Рифей» под Челябинском стал весьма неплохой синекурой для дочери Петра Ивановича Натальи Елистратовой (которая каким-то образом оказалась одной из учредителей центра, построенного за бюджетный счет).

Впрочем, менеджером Наталья Петровна, видимо, оказалось ненамного лучшим, чем внук губернатора профессиональным хоккеистом. А посему очень быстро среди элиты Южного Урала распространилась мода на приобретение элитных лошадок. Содержались они, понятно, в конноспортивном центре «Рифей» за немалую денежку. И после смены власти (когда выяснилось, что сменивший Сумина Михаил Юревич питает нежные чувства исключительно к «коням железным», перед жертавми лошадиной моды встал вопрос, что делать с животными.

Не изменил отношения к весьма затратному развлечению и пришедший на смену Юревичу Борис Дубровский. Он, правда, несколько раз возвращался к вопросу реанимации «Рифея». Но, в конце концов, махнул на безнадежное дело рукой.

Зато нынешний губернатор Алексей Текслер идеей вдруг загорелся. Правда, перенаправил бюджетные усилия чуть подальше – не в Сосновский район, а в Троицк. Впрочем, еще в прошлом году, когда первая леди Южного Урала Ирина Текслер впервые предстала пред светлые очи избирателей, эксперты с уверенностью заявили: в тени своего супруга она оставаться не намерена. Тогда же предположили, что оседлает она и «светскую» тему. И кто теперь удивиться, ежели первая леди Южного Урала вдруг окажется заядлой «лошадницей». И даже введет среди местного бомонда моду на шляпы.

К тому же, на фоне коллапса малого бизнеса на Южном Урале, будет на что отвлечься более успешным предпринимателям. Благо, тотализатор на скачках – дело привычное и даже в советское время вполне разрешенное.

А губернатор Текслер по примеру предшественников поставит себе за бюджетный счет «памятник», лишь бы он не стал такой же притчей во языцех как дорожная революция Юревича и «Крылья» Дубровского.

Ну, и о возврате старых традиций, о которых говорил губернатор: напомним, ипподром в Троицке строился на частные средства, а не за бюджетный счет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.20

В Южно-Уральском аграрном университете появился ректор. / Челябинцам пообещали велодорожку в центре и «прозрачную» набережную (ВИДОВЫЕ КАДРЫ). / Собственность мэрии Златоуста на 2 миллиона рублей «выбросили» на городскую свалку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»