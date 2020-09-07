Суд вынес приговор бывшему главному ветеринарному инспектору Челябинской области

Бывший главный ветеринарный инспектор Челябинской области отправился в колонию за многомиллионную взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признало бывшего начальника управления ветеринарии – главного государственного ветеринарного инспектора региона виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2013-2018 годах чиновник получил от руководителя коммерческой организации взятку деньгами и услугами имущественного характера на сумму свыше 3,6 миллиона рублей за общее покровительство и оказание помощи в ведении коммерческой деятельности в области ветеринарии.

Южноуральца приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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