На Южном Урале еще два случая бешенства

За прошедшую неделю в Челябинской области зафиксировали еще два случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 31 августа по 4 сентября на территории Южного Урала зарегистрированы 2 случая бешенства животных. В обоих случаях пали лисы: в Еманжелинском районе, поселок Зауральский и в Агаповском районе, поселок Магнитный.

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлено 44 случая бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2019 года выявлено 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах.

Там сейчас установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Поселки объявлены неблагополучными пунктами. В соответствии с ветеринарными правилами в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не допускается проведение выставок, прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Региональное управление Россельхознадзора напоминает, что регион на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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