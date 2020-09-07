...и штангенциркуль: в Каслях школьники обокрали узел связи ЮУЖД

Карталинские транспортные полицейские задержали подростков, пробравшихся в служебное помещение железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы поступило сообщение о том, что в помещении узла связи на станции Бреды разбито окно и пропало несколько инструментов.

Сотрудники ЛОП на станции Карталы, прибывшие на место, установили четверых школьников, 9 и 11 лет, которые залезли через окно в служебное помещение поста связи на станции Бреды, отогнув для этого оконную решетку и разбив стекло. Из здания дети вынесли канцелярские принадлежности (карандаши, фломастеры, ручки), пластиковую каску, молоток, отвертку, штангенциркуль. Все эти предметы они сложили в коробку, которую впоследствии выбросили под железнодорожным мостом.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их родителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железной дороги.

Родители подростков привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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