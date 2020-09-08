Прожект Текслера: чиновники не знают, что делать с общественным транспортом Челябинска и пригородов

Реформа сферы общественного транспорта Челябинской агломерации ожидаемо зашла в тупик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о грядущих глобальных переменах в транспортной сфере южноуральской столицы губернатор Алексей Текслер громко заявил год назад.

Напомним, в рамках реформы полномочия по администрированию системы пассажирских перевозок в Челябинске, Копейске и ряде других муниципалитетов, прилегающих к областному центру, с 1 января 2021 года переходили от местных властей министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Предполагалось реализовать «московскую» схему, когда в рамках реформы создается государственная компания, заключающая договоры на обслуживание конкретных маршрутов с частными либо государственными перевозчиками. При этом именно государственный оператор аккумулирует и распределяет денежные потоки: собирает плату с пассажиров и оплачивает услуги перевозчиков.

В рамках реформы планировалось приобрести экологичные автобусы большой вместимости, а также обязать частные компании, претендующие на участие в схеме, сменить автомобили малой вместимости на машины средней и большой вместимости. Небольшие автобусы должны были уйти на второстепенные маршруты и заниматься подвозом пассажиров к крупным транспортным пунктам. При этом сами пассажиры могли бы приобретать единые билеты на весь маршрут, что позволило бы им не платить при пересадке с одного автобуса на другой.

Новую маршрутную сеть планировалось разработать к лету нынешнего года. Но гранула пандемия коронавирусной инфекции, жителей Челябинска и окрестностей заперли по домам, и работа над маршрутной схемой затянулась до осени, так как разработчик не мог физически определить объемы и особенности изменения пассажиропотоков. Это, кстати, говорит о том, что анализом пассажиропотока в Челябинске никто никогда серьезно не занимался. Теперь подрядчик обещает сдать маршрутную схему к ноябрю, после чего она должна будет пройти через публичные слушания и утверждена в министерстве.

Одновременно планировалось модернизировать систему городского электротранспорта: закупить новые трамваи, провести реконструкцию трамвайных линий и электросетей. Расходы на это оценивались в миллиарды рублей (от 7 миллиардов и выше). Поэтому изначально чиновники не исключали возможности привлечения концессионера.

Одним из кандидатов на заключение концессии называлась «Центральная пригородная пассажирская компания» (входит в «Трансмашхолдинг»). Однако власти региона до сих пор не определились с размером ежегодной обязательной платы концессионеру, от чего напрямую будет зависеть тариф в электротранспорте. Кроме того, до сих пор остается неизвестной судьба троллейбусных маршрутов: организаторы реформы упорно обходят этот вопрос молчанием, рассуждая только об автобусах и трамваях.

Еще один удар пандемия COVID-19, по крайней мере, так говорят чиновники, нанесла уже по перспективам автобусного транспорта. Напомним, приобрести новый подвижной состав намеревались за счет средств, полученных в рамках реализации проекта «Чистый воздух» – одного из направлений нацпроекта «Экология». Но финансирование его мероприятий передвинули на 2021 год. Собственных же средств у правительства Челябинской области на это нет (из заявленных к покупке до конца 2020 года четырех сотен машин в 2019-2020 годах будет куплено лишь 100).

Поэтому власти региона с интересом отнесли к предложению компании «Синара» (Екатеринбург). Правда, сначала инвестор говорил и о трамваях, и об автобусах, но потом сузил сферу своих интересов в Челябинске только до автобусных маршрутов. «Синара» предлагает лоббировать получения гранта по федеральному проекту «Чистый воздух», реконструкцию двух существующих муниципальных автобусных баз и приобретение 500 автобусов большого класса.

«При этом «Синара» забирает межбюджетный трансферт, получаемый областью в рамках федерального проекта, это 4,5 миллиарда рублей, – цитирует «Знак» источник, близкий к переговорам. – Цель – обойти процедуру торгов. Это позволит «Синаре» получить в эксплуатацию все основные магистральные автобусные маршруты без проведения конкурентного конкурсного отбора».

Но подобное предложение не устраивает региональных чиновников. Прежде всего, потому что в рамках нацпроекте не предполагается передача гранта концессионеру (его могут использовать на приобретение подвижного состава только региональные власти). Курирующий транспорт вице-губернатор Сергей Шаль уже дал понять, что не желает участвовать в схеме, которая лично для него окончится либо вынужденной эмиграцией, либо отбытием в места не столь отдаленные.

Настораживает южноуральцев и стремление соседей полностью сконцентрировать в своих руках контроль за системой перевозок в Челябинской агломерации. При этом в компании ясно дали понять, что заберут себе только прибыльные маршруты. С остальными же придется разбираться областному правительству, либо платить ежегодно «Синаре» 1,6 миллиарда рублей за модернизацию общественного транспорта, обслуживающего окраины.

Негативно на перспективах реформы сказывается и глухое недовольство мэрии Челябинска, лишившейся контроля за весьма денежным рынком пассажирских перевозок.

Между тем, в том же Копейске под прикрытием реформы городские власти начали жесткий передел рынка маршрутных такси: с местными перевозчиками досрочно разорвали контракты, заведя в город компанию из Челябинска. При этом смена перевозчика оказалась не подготовлена. У новой фирмы не было ни достаточного количества подвижного состава, ни водителей, чтобы полностью закрыть потребности Копейска.

В итоге он заключил договоры субподряда с прежними операторами, но уже на своих условиях. При этом город не получил ни обещанных новых автобусов (они начали ломаться уже в первую неделю), ни расширения маршрутной сети (водители просто отказались менять привычные маршруты движения).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.20

...и штангенциркуль: в Каслях школьники обокрали узел связи ЮУЖД. / Россия перед новой угрозой: Путина готовятся отстранить от власти. / Смог продолжит висеть над Южный Уралом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»