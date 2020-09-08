Число умерших с COVID-19 на Южно Урале превысило 400 человек

В Челябинской области от коронавируса скончался еще один человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвой COVID-19 стал 75-летний мужчина. Региональный минздрав сообщил еще о 4 умерших зараженных, но у них официальной причиной смерти стали сердечные патологии и сахарный диабет.
Таким образом, общее число умерших южноуральцев, инфицированных коронавирусом, на сегодняшний день составляет 402 человека, непосредственно от ковида скончались 111.
В целом, с начала пандемии в Челябинской области выявлены 14 тысяч 995 зараженных, 75 диагнозов подтверждено за последние сутки.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.09.20
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