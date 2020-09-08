Российско-немецкий консорциум разработает концепцию музейно-образовательного комплекса уральских металлургов

Концепцию музейно-образовательного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске разработает российская компания Ascreen.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», музейно-образовательный комплекс «Притяжение» станет частью одноименного комплексного проекта по застройке территории общей площадью более 400 га, где будут расположены спортивные и культурные объекты, разбит парк площадью более 100 га, устроены ландшафтные объекты – искусственное озеро и рукотворный холм.

Разработкой концепции музейно-образовательного комплекса займется компания Ascreen в консорциуме с немецким музейным бюро Atelier Brueckner и разработчиком интерактивных экспозиций, компанией Huettinger. Инициатором и инвестором проекта выступает председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Музейно-образовательный комплекс начнет работу уже в 2025 году. Ожидается, что новое пространство станет культурным и образовательным центром жизни города, точкой сбора горожан, людей, стремящихся к развитию.

В состав комплекса войдут музей истории металлургии, музей науки, пространство для сменных экспозиций, детский и взрослый образовательные центры, общественные пространства, коворкинг. Планируемая площадь комплекса – около 24 тыс. кв. м. Экспозиция музея истории металлургии будет рассказывать о роли металла в человеческой цивилизации, раскроет целый спектр тем естественно-научного направления: от устройства вселенной, физических явлений до последних достижений космонавтики и робототехники, и станет интересной и для детей, и для взрослых.

Разработчиком концепции проекта станет консорциум в составе российской инжиниринговой компании Ascreen, немецкого музейного бюро Atelier Brueckner и разработчика интерактивных экспозиций Huettinger. Команда проекта уверена, что такое сочетание международного и российского опыта, объединение сильных сторон каждой из компаний консорциума позволят создать один из лучших музеев мирового уровня.

Алексей Сергеев, генеральный директор Ascreen: «Притяжение» является уникальным проектом не только в масштабе региона, но и страны. Это будет город в городе. Перед нами поставлена амбициозная задача – создать на огромной территории музейно-образовательный комплекс, одинаково интересный для совершенно разных групп посетителей и который оставался бы востребованным и актуальным на годы вперед».

Ascreen – российская инжиниринговая компания с 20-летней историей, обладающая сильными компетенциями в создании интерактивных экспозиций. В числе проектов компании – павильон «Нефть» на ВДНХ, музей «Вселенная воды», Музей денег в Санкт-Петербурге.

Atelier Brueckner специализируется на музейной сценографии и является обладателем более 100 престижных наград, включая Red Dot, Cannes Lions, iF Awards и др. В числе проектов бюро – музей БМВ, Европарламент, Арабский центр мировой культуры.

Huettinger занимается планированием, дизайном и изготовлением интерактивных решений и экспозиций на протяжении 60 лет, и специализируется на музеях научной тематики. Среди проектов компании – научно-познавательный центр Макао, музей науки в Лондоне, музей науки Гонконга.

Планы по реализации проекта «Притяжение» включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Освоение территории в 400 га будет идти поэтапно. Строительные работы на площадке уже стартовали этим летом, а первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга. Среди них значительная часть парка, бульвар и спортивный центр. Ожидается, что «Притяжение» будет привлекать до 3 млн посетителей в год.

Полностью завершить формирование проекта планируется к 2025 году. Тогда заработают все площадки «Притяжения», включая крытую ледовую арену и многочисленные открытые досуговые центры. В настоящий момент ведется проектирование основных зданий и территории парка, начались работы по прокладке временных автодорог и обустройству строительных площадок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.20

Число умерших с COVID-19 на Южно Урале превысило 400 человек. / Прожект Текслера: чиновники не знают, что делать с общественным транспортом Челябинска и пригородов. / ...и штангенциркуль: в Каслях школьники обокрали узел связи ЮУЖД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»