В элитном челябинском лицее отказались принимать в десятый класс школьницу, учившуюся здесь с первого класса

Родители десятиклассницы добиваются продолжения ее учебы в лицее, где та проучилась десять лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт между родителями девушки и руководством лицея №11 разгорелся после того, как школьницу выгнали прямо с урока.

Как рассказала мать челябинки, в 11-м лицее девочка училась с первого класса. Первые проблемы начались в седьмом классе, когда школьницы получила тройки по некоторым предметам.

В итоге, ни в один из профильных классов, формирование которых началось уже тогда, девочка не попала. Но родители решили, что доучиваться она будет в лицее. Да и сама школьница никуда уходить не хотела, ведь здесь учились все ее друзья.

Иначе сочло руководство образовательного учреждения. Подав заявление в 10-й класс, челябинцы не нашли имени своей дочери в списках, объявленных в июне нынешнего года. Но классный руководитель успокоила, сказав, что окончательные списки появятся в августе. Однако и здесь челябинцы не смогли найти имени дочери.

Обеспокоенные родители связались с классным педагогом. Та предложила все-таки прийти в школу 1 сентября, сказав: «Я ее, конечно, не выгоню».

В День знаний девочка побывала на классном часе. 2 сентября пришла на уроки, отдала педагогу аттестат, получила учебники. А 3 сентября все изменилось. «Перед началом уроков в класс зашла завуч и сказала, чтобы она собрала вещи и вышла из класса, так как ее нет в списках учащихся, – цитирует 74.ru мать школьницы. – Когда ребенок вышел, она повела ее к директору в кабинет. Директор сказала, что обучать здесь ее не будут, и выдала ей бумагу об отчислении. Дочка позвонила мне очень напуганная, я постаралась ее успокоить и сказала идти на уроки, но учитель математики не пустила ее в кабинет при всем классе. Я очень переживаю за психологическое состояние моего ребенка и возможную травлю дочери в школе в дальнейшем. А главное, что она не может получать образование, гарантированное Конституцией РФ».

В самом лицее ничего страшного в произошедшем не видят. По словам его директора Елены Киприяновой, отчисление все учащихся девятых классов – обыкновенная процедура. При этом для поступления в профильные 10-е классы по закону об образовании Челябинской области обязательно нужно сдавать экзамены. «Девочка, о которой идет речь, не прошла конкурсный отбор, поэтому она не является зачисленной», – объяснила руководитель школы.

Но родители челябинки настаивают: никакого экзамена в лицее не было, ничего о нем не сказано и в уставе образовательного учреждения. Конституция же дает право на обязательное образование, которое ребенок может получать в той школе, где учился до этого. В лицее не сдаются, заявляя, что закончить образование девочка может и по месту жительства.

В городском комитете по делам образования признают правоту образовательного учреждения, напоминая, что и федеральный, и региональный закон об образовании, действительно, наделяют школы правом проводить индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. К тому же, лицей №11 не имеет закрепленной территории, проводя общегородской набор. Челябинка же, оказавшаяся неугодной руководству лицея, может продолжить обучение, опять-таки, в школе по месту жительства, «либо в иной организации при наличии свободных мест», заверяют чиновники.

Правда, как оказалось, и в самом «лицее раздора» свободные места, по всей видимости, есть: так, в гуманитарном классе учащихся оказалось 18-19 человек, тогда как в остальных 10-х – 26-28.

Сейчас челябинка оказалась на больничном (у девочки появились симптомы простуды). Будут ли ее родители настаивать и дальше на возвращении в лицей, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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