Прокуратура потребовала признать аварийным дом с разваливающимся потолком в Златоусте

Прокуратура потребовала наказать управляющую компанию и признать аварийным дом в Златоусте, где разрушается потолок.

Напомним, многоквартирный дом №3 по улице Тургенева в Златоусте уже несколько раз попадал в информационную повестку после происходивших там коммунальных ЧП. Внимание к зданию и его жителям привлекли общественники.

Так, в первой декаде августа в этом доме часть потолка упала на голову 6-летнего мальчика, направившегося в ванную комнату. А примерно через две недели потолок упал уже в месте общего пользования, которое служит жильцам кухней. В этот момент в помещении находилась женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку по факту публикаций в СМИ информации о падении потолка на воспитанника детского сада.

«Установлено, что в нарушение статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющей компанией ООО УК «ЗлатСитиСервис» работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома №3 по ул. Тургенева в Златоусте в полном объеме не выполнялись, – рассказали в прокуратуре. – Органом местного самоуправления, являющимся одним из собственников помещений в многоквартирном доме, в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации меры по обращению в межведомственную комиссию для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не принимались».

В связи с изложенным, главе Златоуста, а также руководителю управляющей компании внесены представления об устранении нарушений закона.

В отношении управляющей компании за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества собственников прокурором Златоуста возбуждено дело об административном правонарушении.

Акты реагирования находятся на рассмотрении, ситуация остается на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.20

В элитном челябинском лицее отказались принимать в десятый класс школьницу, учившуюся здесь с первого класса. / Официальные цифры смертности больных с COVID-19 двое выше представляемых властями Южного Урала. / Российско-немецкий консорциум разработает концепцию музейно-образовательного комплекса уральских металлургов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»