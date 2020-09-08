Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП на ночной трассе в Миассе

В ночной аварии в Челябинской области два человека погибли и четверо пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды УГИБДД Челябинской области, вчера, 7 сентября, в 23:35 на улице Трактовая в Миассе 21-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении «ВАЗ-21154», под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, мужчина 1989 года рождения, был госпитализирован.

В автомобиле «Мазда» водитель получил травмы и был госпитализирован, его несовершеннолетние пассажиры, две девочки 15 и 17 лет получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия – жители Миасса. Водитель автомобиля «Мазда» имеет стаж вождения с 2017 года, ранее к административной ответственности не привлекался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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