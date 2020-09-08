В уральском городе чугунная скульптура рухнула на ребенка

В Троицке на четырехлетнюю девочку упала часть чугунной композиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четырехлетний ребенок пострадал из-за действий вандалов. Об этом заявили в мэрии Троицка.

Неизвестные повредили скульптурную композицию, отлитую из чугуна по мотивам басен Ивана Крылова. При этом в администрации города сразу предположили, что арт-объект был поврежден целенаправленно, так как одна из частей скульптуры была обломана.

Позднее предположения городских властей подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина пытается оторвать чугунную лисицу от общей композиции.

От действий вандала позднее пострадала четырехлетняя девочка. На следующий после погрома день ребенок уронил оторванную часть композиции на себя. К счастью, маленькая троичанка пострадала не сильно.

Теперь мэрия Троицка намерена обратиться в полицию с просьбой найти и наказать хулигана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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