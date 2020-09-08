В Челябинске нетрезвый водитель снес забор и дорожный знак на остановке

В Челябинске иномарка врезалась в забор на трамвайной остановке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 8 сентября, в середине дня в Ленинском районе Челябинска.

Как рассказывают очевидцы ДТП, на улице Гагарина, в районе ТК «Андреевский» неуправляемый автомобиль «Шкода» пробил металлическое заграждение в районе трамвайной остановки и сбил знак остановки.

Судя по видеозаписям, опубликованным горожанами, водитель иномарки находился в состоянии сильного опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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