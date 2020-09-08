Власти Южного Урала сняли режим превентивной изоляции в стационарах соцобслуживания

В Челябинской области стационарные учреждения социального обслуживания вышли из режима превентивной изоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, к штатному режиму работы с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм вернулись 29 организаций соцобслуживания. Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в режиме превентивной изоляции организации находились с апреля. На такую форму работы были переведены 29 организаций: 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных и 7 муниципальных домов престарелых общего типа, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и 3 отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске.

Соцработники заступали на смену продолжительностью 14 дней, в течение которых они постоянно находились на работе. Всего с апреля состоялось 9 смен. «Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов, – отмечают представители ведомства. – Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм».

Несмотря на отмену режима превентивной изоляции, учреждения по-прежнему закрыты на карантин, подчеркивают в минсоце. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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